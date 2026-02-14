Vaticano | Riforma di Papa Leone a rischio l’incarico vaticano per il politico Chiorazzo e le sue entrate

Il Papa Leone ha avviato una riforma che mette a rischio le entrate e la posizione di Angelo Chiorazzo, politico lucano e vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata. La nuova strategia papale, mirata a rinnovare le strutture vaticane, potrebbe infatti portare alla revoca dell’incarico di Chiorazzo, il quale ha recentemente ricevuto incarichi finanziari importanti. Questo cambiamento ha creato tensioni all’interno del mondo politico locale, che teme ripercussioni sulla carriera dell’esponente lucano.

Vaticano: La Riforma di Papa Leone Mette a Rischio le Entrature di Angelo Chiorazzo. La carriera politica di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, subisce una battuta d'arresto a seguito di una decisa svolta voluta da Papa Leone. La soppressione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, sancita da un Chirografo del 12 febbraio 2026, mette in discussione il suo ruolo di Aiutante di Camera di Sua Santità e solleva interrogativi sul futuro delle sue connessioni all'interno della Santa Sede. La vicenda, che si inserisce in un contesto di riorganizzazione interna al Vaticano, potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica regionale italiana.