Benedetto XVI avverte che l’Islam rappresenta l’antagonista dell’Europa. Lo ha detto in un’intervista, sottolineando come nella storia il timore per l’unità del continente sia sempre cresciuto di fronte a minacce percepite come esterne. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza e l’identità europea, spesso segnato da tensioni e confronti.

Nella storia movimentata del concetto e della realtà di "Europa" è sintomatico che la preoccupazione per essa si sia sempre presentata in modo accentuato quando incombeva «un pericolo per i popoli che vanno unificati sotto questo nome collettivo». Heinz Gollwitzer ha messo in evidenza come già il passaggio, riuscito dall'inizio dell'epoca moderna, della parola "Europa" dalla lingua colta in quella popolare non sia stato solo una conseguenza della grande efficacia del pensiero umanistico, ma vada considerato anche come una reazione alla minaccia da parte dei turchi. L'Europa scopre sé stessa nel modo più chiaro quando viene messa con forza di fronte a ciò che rappresenta l'opposto della sua essenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'altra profezia di Benedetto XVI: "L'Islam è l'antagonista dell'Europa"

Approfondimenti su Benedetto XVI Europa

Il 31 dicembre di tre anni fa, Benedetto XVI ha lasciato questa vita.

Papa Benedetto XVI potrebbe essere prossimamente proclamato beato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Benedetto XVI Europa

Argomenti discussi: Il Papa: Sì alla Tregua olimpica, lo sport è profezia di pace; London politico con l'istinto della profezia; Il Cavaliere dei Sette Regni episodio 4: Spiegazione della profezia su Dunk e il drago; Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpica.

L'altra profezia di Benedetto XVI: L'Islam è l'antennista dell'EuropaNella storia movimentata del concetto e della realtà di Europa è sintomatico che la preoccupazione per essa si sia sempre ... iltempo.it

Giochi di Milano Cortina. Papa Leone XIV, nuovo appello alla Tregua olimpicaNel giorno dell'inaugurazione dei Giochi invernali il Pontefice rilancia lo strumento di speranza della Tregua, simbolo e profezia di un mondo riconciliato ... rtl.it

La giornata continua con un’altra grande consegna! Il protagonista questa volta è il DEUTZ-FAHR 6115C, una macchina pensata per chi pretende prestazioni vere, giorno dopo giorno. Consegnato a Caiola Benedetto, che ha scelto solidità, efficienza facebook