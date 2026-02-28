Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione militare denominata “Ruggito del leone” contro l’Iran, provocando esplosioni in diverse città. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino e ha coinvolto obiettivi specifici nel territorio iraniano. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non avrà mai il nucleare.

Nelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando “lo stato di emergenza immediato”. “Ruggito del Leone”, il nome scelto per l’operazione. Un attacco che, secondo i media israeliani, è stato organizzato per mesi con gli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione americana per “difendere” i suoi cittadini. Per Trump Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare: “Non l’avranno mai”, ha detto il presidente americano. Ore 8,50 – Figlio scià: “Ci attendono momenti cruciali” – “Miei cari compatrioti, Ci attendono momenti cruciali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione “Ruggito del leone”: esplosioni in varie città. Trump: “Non avranno mai il nucleare”

