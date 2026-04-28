Vasto punta al mondo | nasce la rete dei City Ambassador all’estero

Il Comune di Vasto ha annunciato la creazione di una rete internazionale di City Ambassador, chiamata Vasto nel Mondo, che coinvolge cittadini residenti all’estero. Questa iniziativa mira a promuovere il turismo e l’economia locale attraverso la collaborazione con persone che vivono fuori dal paese. La rete si svilupperà con l’obiettivo di rafforzare i legami tra la città e le comunità all’estero, favorendo scambi e iniziative di promozione.

? Cosa sapere Il Comune di Vasto lancia oggi la rete globale City Ambassador Vasto nel Mondo.. I cittadini all'estero promuoveranno turismo ed economia locale attraverso nuovi canali di collaborazione.. Il Comune di Vasto attiva oggi una rete globale di City Ambassador per trasformare il legame con i cittadini residenti all’estero in un motore di sviluppo internazionale, dando il via ufficialmente al progetto denominato City Ambassador – Vasto nel Mondo. L’iniziativa mira a consolidare una connessione costante tra la città e le comunità vastesi sparse per il globo, coinvolgendo chi vive, lavora o studia fuori dai confini nazionali. L’obiettivo strategico è utilizzare questo capitale umano per promuovere l’identità culturale, economica e sociale del territorio, favorendo il turismo e creando nuovi canali di collaborazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto punta al mondo: nasce la rete dei City Ambassador all’estero Notizie correlate Vasto attiva la rete globale dei “City Ambassador” per promuovere la città nel mondoIl Comune di Vasto lancia il progetto “City Ambassador – Vasto nel Mondo”, un’iniziativa volta a costruire e consolidare una rete internazionale di... Venosa punta al mondo: nasce Gusto Nobile con il Merano WineFestivalLa Basilicata punta a consolidare la propria presenza nel enogastronomico internazionale attraverso un ponte gettato tra la tradizione millenaria di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vasto attiva la rete globale dei City Ambassador per promuovere la città nel mondo; Eco Fox, a Punta Penna un progetto da 30 milioni di euro e nuovi posti di lavoro.