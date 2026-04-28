Vasto attiva la rete globale dei City Ambassador per promuovere la città nel mondo

Il Comune di Vasto ha avviato il progetto “City Ambassador – Vasto nel Mondo”, con l’obiettivo di creare una rete di cittadini vastesi residenti all’estero. Questi ambassador sono invitati a rappresentare e promuovere l’immagine della città nel mondo, valorizzando aspetti culturali, economici e sociali. L’iniziativa mira a coinvolgere i residenti all’estero in attività di promozione e diffusione del patrimonio locale.

Il Comune di Vasto lancia il progetto “City Ambassador – Vasto nel Mondo”, un’iniziativa volta a costruire e consolidare una rete internazionale di cittadini vastesi residenti all’estero, chiamati a rappresentare, promuovere e valorizzare l’identità culturale, economica e sociale della città.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Solaro: nasce la rete dei vicini per una sicurezza attiva e costante? Cosa sapere Il Comune di Solaro firma convenzione con l'Associazione Controllo del Vicinato per i quartieri. Happy City Index 2026, Parma tra le città italiane più felici nel mondoSecondo il rapporto dell’Institute for Quality of Life, il capoluogo ducale si piazza tra le migliori per qualità della vita globale, dietro Bologna... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vasto attiva la rete globale dei City Ambassador per promuovere la città nel mondo; Eco Fox, a Punta Penna un progetto da 30 milioni di euro e nuovi posti di lavoro.