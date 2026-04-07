Happy City Index 2026 Parma tra le città italiane più felici nel mondo

Nel 2026, una città italiana si distingue per aver raggiunto un posizionamento di rilievo nella classifica mondiale delle città più felici, secondo l’Happy City Index stilato dall’Institute for Quality of Life britannico. Il rapporto valuta vari parametri legati alla qualità della vita, alla sostenibilità e al benessere dei cittadini. La città si colloca tra le prime posizioni a livello globale, risultando tra le più felici del mondo.

Secondo il rapporto dell’Institute for Quality of Life, il capoluogo ducale si piazza tra le migliori per qualità della vita globale, dietro Bologna ma davanti a molte metropoli italiane Parma conquista un posto di rilievo nella classifica mondiale delle città più felici, secondo l’Happy City Index 2026 stilato dall’ente britannico Institute for Quality of Life. Lo studio, presentato al Parlamento britannico, analizza circa 250 città nel mondo valutandone qualità della vita attraverso indicatori come economia, ambiente, innovazione, mobilità, istruzione, salute e benessere collettivo. Per Parma, quindi, una conferma importante: non solo una città ricca di storia e tradizioni, ma anche un luogo dove si può vivere bene, in equilibrio tra realtà locale e standard internazionali di qualità della vita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Uil, Napoli tra le dieci città italiane con la Tari più alta nel 2025La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più.

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Svelate le città più felici del mondo secondo l’Happy City Index 2026: dove si vive con il sorrisoL’Happy City Index ha svelato le città più felici del mondo e al primo posto si conferma la meta incoronata nel 2025, ma l’Italia delude: è fuori dalla top 50. siviaggia.it

Copenaghen è la città più felice del mondo nel 2026: Italia fuori dalle prime 50Copenaghen guida ancora una volta l’Happy City Index 2026, mentre nessuna città italiana entra nelle prime 50, le Gold Cities ... fanpage.it

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Anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è, come sempre, l’Happy City Index – da non confondere con il World Happiness Report delle Nazioni Unite, che invece valuta gli Stati e vede la Finlandia al primo posto. Stilato dall’en - facebook.com facebook