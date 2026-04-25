La dedica di Vasco Rossi a Papà Carlino in occasione del 25 aprile

In occasione del 25 aprile, Vasco Rossi ha condiviso sui social una storia personale legata alla sua famiglia, dedicando un messaggio a “Papà Carlino”. La comunicazione si è concentrata sulla celebrazione della Festa della Liberazione, collegandola a un ricordo familiare. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno potuto conoscere un aspetto intimo e significativo della vita del cantante.

In occasione della Festa della Liberazione, Vasco Rossi ha voluto raccontare ai suoi fan una storia legata alla propria famiglia, che racchiude in sé tutta l’importanza del 25 aprile. In un lungo post su Instagram, il cantautore ha parlato di padre, Carlo Rossi, da lui soprannominato Papà Carlino, insignito della Medaglia d’Onore alla memoria. Come il rocker ha spiegato, l’uomo rifiutò di combattere al fianco dei nazisti e, per questo motivo, venne deportato in un campo di concentramento a Dortmund, insieme ad altri seicentomila soldati italiani. «Ha scelto il lager. Ha scelto di non piegarsi. Ha scelto di non combattere contro altri italiani», scrive Vasco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La dedica di Vasco Rossi a “Papà Carlino”, in occasione del 25 aprile Notizie correlate Leggi anche: Vasco Rossi, la mamma Novella compie gli anni: la dedica social "Quando è che metti giudizio?": Vasco Rossi e la dedica alla mamma, tutto un equilibrio sopra la folliaC’è tanta ironia ma soprattutto tanto affetto nella dedica alla mamma fatta da Vasco Rossi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vasco Rossi saluta la sua amata Bologna, l'annuncio sui social: Parto per una località segretissima; Leo Gassman vince Canzonissima, i complimenti di Vasco Rossi; L’addio a Enrico Conte: ricordi, palloncini e le note di Vasco; Vasco Rossi: una grande festa per i 50 anni di carriera. Sogno un evento per 500mila persone!. La dedica di Vasco Rossi a Papà Carlino, in occasione del 25 aprileIn occasione della Festa della Liberazione, Vasco Rossi ha voluto raccontare ai suoi fan ... msn.com Vasco Rossi: «Sono passati 81 anni dalla Liberazione, ma il suo significato resta vivo, necessario, attuale»In un post condiviso sui social, il cantante celebra il 25 aprile raccontando la storia di suo padre, Medaglia d'Onore alla memoria, che rifiutò di combattere con i nazisti e fu internato in un campo ... rollingstone.it @vascorossi #vascosamu - facebook.com facebook Finalmente disponibili in preordine i primi articoli del merchandising ufficiale del VASCO LIVE 2026: preparati ora al tour! ilblascomerchandisingstore.com/collections/va… x.com