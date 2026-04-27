Il 23 aprile, il cantante annuncia di partire da Bologna verso una destinazione ancora segreta. Quattro giorni dopo, attraverso un video, rivela il luogo in cui si trova, definendolo come una “località segretissima”. La notizia anticipa le prove del suo tour previsto per il 2026, con l’artista che si prepara a salire su quella che chiama “l’astronave”.

Bologna, 27 aprile 2026 – Il 23 aprile l’annuncio della partenza da Bologna per una “ località segretissima”, il 27 Vasco Rossi svela il posto dove si trova con un video. “Dal fronte di una località segretissima. Il primo giorno di prove!! Abbiamo rotto il ghiaccio!! ”, scrive nel post. I fan riconoscono la location. Ma dalla immagini pubblicate dal Komandante, c’è riconosce la location: “Siiii, segretissima!!!! Cromie, Taranto”, scrive una follower. “Sarà il Vento della magnifica Puglia? Se è così ben arrivato”; le parole di un’altra; e ancora: “Sei tornato a casa tua Kom! Lo sai che ti aspettiamo come rito”; “Ben tornato in Puglia caro Vasco!!!! Noi siamo carichissimi”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, prove del tour 2026: ecco dov’è la “località segretissima”. “Arrivo all’astronave”

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