Varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Polizia di Stato al Teatro Romano

Da anteprima24.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, presso il Teatro Romano, si svolgeranno le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. È stato predisposto un dispositivo di traffico per gestire gli spostamenti e gli accessi durante l’evento. La manifestazione includerà una cerimonia ufficiale e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di venerdì 10 aprile, presso il Teatro Romano, si terrà la celebrazione del 174^ Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per l’occasione, a partire dalle ore 7:00, via Parrocchia Nuova, piazza Caio Ponzio Telesino, piazzetta Don Carlo Lombardi e via Port’Arsa, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carlo Torre e l’incrocio con via San Cristiano, saranno interdette alla sosta. Il divieto varrà anche nei confronti dei residenti. A seguire, con attuazione graduale e progressiva, a partire dalle ore 9:00 tutte le anzidette strade saranno interdette anche al traffico con contestuale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della polizia di stato al teatro romano
© Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Polizia di Stato al Teatro Romano

Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione della partita Benevento – CataniaTempo di lettura: < 1 minuto In occasione della partita tra Benevento e Catania in programma domani 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio...

Varato il dispositivo del traffico per la Fiera di San Giuseppe 2026Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, in programma presso l’area retrostante lo Stadio Vigorito da...

Si parla di: Moto nei caruggi e più controlli: ecco il piano sicurezza a Genova per Pasqua e Pasquetta; Via Mazzini, fine del presidio fisso: atteso un nuovo vertice in Prefettura per decidere se rinnovarlo. Continua invece il dispositivo...

polizia di stato varato il dispositivo delNapoli, varato il piano traffico per l'anniversario della polizia: come cambia la viabilità in piazza del PlebiscitoIn occasione delle celebrazioni per il 147° Anniversario della Polizia di Stato, previste per il prossimo venerdì 10 aprile in Piazza del Plebiscito, il comune di ... ilmattino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.