Varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Polizia di Stato al Teatro Romano

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, presso il Teatro Romano, si svolgeranno le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. È stato predisposto un dispositivo di traffico per gestire gli spostamenti e gli accessi durante l’evento. La manifestazione includerà una cerimonia ufficiale e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di venerdì 10 aprile, presso il Teatro Romano, si terrà la celebrazione del 174^ Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per l’occasione, a partire dalle ore 7:00, via Parrocchia Nuova, piazza Caio Ponzio Telesino, piazzetta Don Carlo Lombardi e via Port’Arsa, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carlo Torre e l’incrocio con via San Cristiano, saranno interdette alla sosta. Il divieto varrà anche nei confronti dei residenti. A seguire, con attuazione graduale e progressiva, a partire dalle ore 9:00 tutte le anzidette strade saranno interdette anche al traffico con contestuale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Polizia di Stato al Teatro Romano Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione della partita Benevento – CataniaTempo di lettura: < 1 minuto In occasione della partita tra Benevento e Catania in programma domani 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio... Varato il dispositivo del traffico per la Fiera di San Giuseppe 2026Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, in programma presso l’area retrostante lo Stadio Vigorito da... Si parla di: Moto nei caruggi e più controlli: ecco il piano sicurezza a Genova per Pasqua e Pasquetta; Via Mazzini, fine del presidio fisso: atteso un nuovo vertice in Prefettura per decidere se rinnovarlo. Continua invece il dispositivo... Napoli, varato il piano traffico per l'anniversario della polizia: come cambia la viabilità in piazza del PlebiscitoIn occasione delle celebrazioni per il 147° Anniversario della Polizia di Stato, previste per il prossimo venerdì 10 aprile in Piazza del Plebiscito, il comune di ... ilmattino.it