Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione della partita Benevento – Catania

In occasione della partita tra Benevento e Catania prevista per domani, è stato attivato un nuovo dispositivo di gestione del traffico. Le autorità hanno predisposto misure specifiche per regolare il flusso di veicoli e garantire la sicurezza durante l’evento. Il piano prevede modifiche alla viabilità nelle zone interessate e l’istituzione di divieti temporanei di sosta. La circolazione sarà soggetta a controlli e monitoraggio costante.

In occasione della partita tra Benevento e Catania in programma domani 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio Vigorito, a partire dalle ore 17:30 sarà prevista l'interdizione al traffico di via Avellino (nel tratto dall'incrocio con le rampe di entrata e uscita dalla Tangenziale Ovest fino all'incrocio con via delle Puglie), mentre su via Intorcia (strada di congiunzione tra via Avellino e via Pacevecchia) vigerà un senso unico di marcia con divieto di accesso da via Pacevecchia e circolazione viceversa ammessa solo a salire da Motta o dall'uscita della Tangenziale in direzione di via Pacevecchia.