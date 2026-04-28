VAR mistero sul fallo Bisseck | l’ordine che svela l’inchiesta

Un'indagine aperta riguarda un episodio avvenuto durante la partita tra Inter e Roma del 27 aprile, in cui si sospetta un intervento di un ufficiale di gara per influenzare l’uso del VAR. Secondo quanto riportato, un ordine sarebbe stato dato da un arbitro a un collega, nel tentativo di evitare che il videoaltra fosse consultato in una situazione chiave. La vicenda è al centro di un’inchiesta condotta dall’autorità competente.

? Cosa sapere Inchiesta Ascione su presunto ordine di Gervasoni per zittire il VAR nell'Inter-Roma del 27 aprile.. L'errore sul fallo di N’Dicka avrebbe influenzato il titolo vinto dal Napoli per un punto.. Un presunto ordine di Andrea Gervasoni avrebbe spinto un membro della sala VAR a zittire un collega durante l’intercettazione del fallo su Bisseck nell’Inter-Roma del 27 aprile 2025, episodio che avrebbe influenzato il titolo vinto dal Napoli per un solo punto. La ricostruzione emersa nelle indagini del pubblico ministero Maurizio Ascione punta il dito contro l’ingerenza del supervisore nel momento cruciale in cui l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto valutare il rigore per i nerazzurri dopo il contatto di N’Dicka.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VAR, mistero sul fallo Bisseck: l’ordine che svela l’inchiesta Notizie correlate Inchiesta arbitri, fari puntati anche su Inter Roma. La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirentidi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, i fari sono puntati anche su Inter Roma e sul mancato rigore concesso ai nerazzurri. I retroscena sul mistero dell’audio “sparito” del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’Inter“Fatti i fatti tuoi” sibilato al collega in sala Var per evitare di intervenire per mandare l’arbitro a rivedere l’azione di un possibile calcio di... Altri aggiornamenti I retroscena sul mistero dell’audio sparito del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’InterUno degli episodi più discussi dello scorso campionato, protagoniste Inter e Roma, citato da uno dei testimoni ascoltati dalla Procura di Milano e nell'esposto dell'ex assistente Rocca. Ecco la ricost ... panorama.it Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi»Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi». Scoppia un nuovo caso ... calcionews24.com