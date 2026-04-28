Gesù risponde alle incertezze del cuore non con formule astratte, ma con la certezza della Sua protezione e delle Sue opere. In questo 28 aprile, la Parola di Dio ci porta nel cuore del Tempio di Gerusalemme, durante la festa della Dedicazione. In un clima di attesa e incertezza, Gesù si rivela attraverso le Sue opere e la cura per il Suo gregge. Non cerchiamo spiegazioni teoriche, ma lasciamoci abbracciare dalla verità di un Dio che ci tiene stretti nelle Sue mani e ci promette la vita eterna. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,22-30)Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 28 aprile 2026: “Le mie pecore ascoltano la mia voce”

VANGELO DEL GIORNO MARTEDI 28 APRILE 2026 Io e il Padre siamo una cosa sola

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