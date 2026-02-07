Vangelo del 7 febbraio 2026 | lo sguardo compassionevole di Gesù per le pecore senza pastore

Questa mattina, riflettendo sul Vangelo del 7 febbraio 2026, don Luigi Maria Epicoco ci invita a guardare con occhi nuovi lo sguardo di Gesù. Nel testo, si descrive come Gesù si rivolga alle pecore senza pastore, mostrando compassione e cura. È un’immagine forte che ci invita a pensare a chi ha bisogno di attenzione e affetto oggi. La riflessione di Epicoco ci aiuta a capire come seguire l’esempio di Gesù, diventando anche noi pastori per chi si sente solo e abbandonato.

Meditiamo il Vangelo del 7 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo ci mostra l'invito di Nostro Signore al riposo, che è importante, ma senza sottrarsi nel momenti in cui l'essere umano chiede aiuto, poiché è spaesato (pecore senza pastore). Nonostante la stanchezza che si fa sentire, il Signore si dedica all'insegnamento e si prende cura di chi ha bisogno. Mc 6,30-34In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato.

