Unità nazionale il tricolore illumina la sede di Fondazione Fiera Milano

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, la Palazzina degli Orafi, sede storica di Fondazione Fiera Milano, è stata illuminata con i colori del tricolore. L’evento ha visto l’uso delle luci per celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo la sede in un momento simbolico dedicato alla memoria e all’identità nazionale.

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, la Palazzina degli Orafi, storica sede di Fondazione Fiera Milano, si è illuminata con il tricolore verde, bianco e rosso. Un gesto simbolico con cui la fondazione celebra la ricorrenza della nascita dello Stato italiano, promuovendo così i valori che costituiscono il fondamento dell’identità nazionale e di una positiva convivenza civile. “Illuminare la nostra sede è un gesto semplice, ma rappresenta la volontà di promuovere i valori di coesione e identità nazionale, che da sempre ispirano l’attività della Fondazione al servizio della collettività e del territorio”, sottolinea Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unità nazionale, il tricolore illumina la sede di Fondazione Fiera Milano Articoli correlati Giornata dell’Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricoloreROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla ricorrenza, prevista per il 17 marzo, della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno... Le Frecce Tricolore sorvolano l'Altare della Patria per la Giornata dell'Unita Nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Le Frecce Tricolore hanno sorvolato l’Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità... Altri aggiornamenti su Fondazione Fiera Milano Fondazione Fiera presenta la nuova pista olimpica di hockey su ghiaccioL’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 si avvicina, cresce l’attesa e Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, un tassello ... ilgiornale.it Fondazione Fiera Milano lancia il nuovo piano triennale da 237 milioni di investimentiFondazione Fiera Milano, nella persona del suo presidente, Giovanni Bozzetti, ha presentato il piano triennale 2026-2028, che prevede 237 milioni di euro di investimenti: «Saranno rivolti a ... milanofinanza.it