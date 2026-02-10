I vandali colpiscono a Balestrate chiude il parco giochi | Basta stare in silenzio bisogna agire

A Balestrate i vandali hanno preso di mira il parco giochi di via Madonna del Ponte. Lo scorso weekend, i ladri sono entrati forzando la porta di una casetta in legno e hanno messo tutto a soqquadro. Hanno rotto giochi e rubato alcuni oggetti, lasciando i genitori e i bambini senza un’area sicura. La situazione ha spinto alcuni residenti a chiedere interventi più decisi.

Vandalizzato parco giochi a Balestrate. Lo scorso weekend l’area di via Madonna del Ponte destinata ai più piccoli è stata danneggiata da ignoti che, dopo aver forzato la porta di un casetta in legno utilizzata come deposito, hanno messo tutto a soqquadro e rubato qualcosa. “Un gesto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Balestrate Parco Vandali al circolo Primo Maggio. Danni ad arredi e giochi nel parco Recenti atti di vandalismo hanno interessato il circolo Primo Maggio, situato nella zona Pista. Milan, Allegri tuona: “Bisogna stare con i piedi per terra, faticare e stare zitti” Alla vigilia della sfida di Serie A tra Roma e Milan, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento realistico e concentrato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Balestrate Parco Argomenti discussi: I vandali devastano la palestra comunale; Pontecagnano, dopo quattro mesi le giostre bruciate non sono state rimosse: Hanno vinto i vandali; Rivalta, Fleximan colpisce sulla variante del Dojrone; Vandali nella palestra di via Longarone a Scandiano, il sindaco: Gesto grave e inaccettabile. I vandali colpiscono sul lungomare. Fontana di Ragnola riempita di schiumaNella fredda 3serata di sabato, con le forze dell’ordine impegnate a presidiare i punti nevralgici della città, tutto è filato liscio. Nessun momento critico nei locali della riviera e per le vie del ... ilrestodelcarlino.it Vandali al Comune di Misiliscemi, colpito il Centro ricreativo di BonaceramiAtto vandalico e furto ai danni del Centro ricreativo di Bonacerami, nel territorio comunale di Misiliscemi. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, che parla di un episodio che colpisce non ... tp24.it Ancora un episodio di vandalismo ai danni di spazi pubblici a Balestrate. Nella notte ignoti si sarebbero introdotti all’interno del parco giochi comunale scavalcando la recinzione e danneggiando la casetta destinata ai bambini, rendendola inutilizzabile. A den - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.