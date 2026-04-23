La Commissione Europea ha stabilito che la mancanza di carburante deve essere considerata come una calamità naturale imprevedibile, escludendo così l’obbligo di risarcimento alle compagnie aeree per eventuali danni ai passeggeri. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sui diritti dei viaggiatori, in particolare in vista della stagione estiva, quando il rischio di voli cancellati o ritardi per mancanza di cherosene diventa più concreto.

I l rischio concreto che un aereo resti a terra non per un guasto tecnico, ma per l’assenza fisica di cherosene per il volo, è diventata una possibilità per l’estate alle porte. Nelle ultime settimane, infatti, le tensioni geopolitiche che scuotono il Medio Oriente, stanno colpendo in maniera significativa anche il sistema dei trasporti globale. Tanto che viaggiare può essere un’incognita. Ed è proprio in questo scenario che le istituzioni europee hanno preso una posizione che sta facendo molto discutere. Soprattutto i viaggiatori, visto che sono loro a pagarne il prezzo più alto. Caro aerei, l’incubo di Natale: volare in Italia costa una fortuna X Aerei senza carburante? Solo il rimborso del biglietto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Commissione Europea ha deciso di equiparare la mancanza di carburante alla calamità naturale imprevedibile. Dunque, le compagnie non avranno l'obbligo di risarcire i viaggiatori per i danni subiti. Cosa fare?

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