Alluvione a Trebaseleghe | fondo da 83mila euro per i danni subiti

Il Comune di Trebaseleghe ha approvato un fondo di 83.000 euro destinato a coprire i danni causati dall’alluvione che si è verificata tra il 23 e il 24 settembre 2025. La somma servirà a sostenere sia i cittadini che le attività produttive colpite dall’evento. La decisione arriva in seguito alle richieste di aiuto presentate dalle persone e dalle imprese interessate.

Il Comune di Trebaseleghe ha deliberato un intervento economico immediato per sostenere i cittadini e le realtà produttive che hanno subito i danni dell’alluvione avvenuta tra il 23 e il 24 settembre 2025. L’amministrazione comunale mette a disposizione un fondo di 68 mila euro, integrando una donazione di 15 mila euro arrivata da un’azienda locale colpita dal maltempo, con l’obiettivo di erogare un contributo forfettario di mille euro a chi ha segnalato danni a immobili o beni mobili. La gestione dell’emergenza tra segnalazioni e risorse disponibili. L’evento meteorologico eccezionale che ha colpito il territorio lo scorso autunno ha generato un impatto tangibile sulla comunità, portando alla registrazione di 83 diverse segnalazioni riguardanti allagamenti e lesioni a proprietà e oggetti mobili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvione a Trebaseleghe: fondo da 83mila euro per i danni subiti Notizie correlate Mille euro alle vittime dell'alluvione, così Trebaseleghe sostiene i cittadiniIl comune di Trebaseleghe riconoscerà un contributo di mille euro a favore dei cittadini e delle imprese colpiti dall’alluvione che ha interessato il... San Sebastiano, 800mila euro per riparare i danni dell’alluvioneA un anno di distanza dai violenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio il 16 e il 17 aprile 2025, San Sebastiano da Po affronta la...