Vance sfida il Pentagono | allarme missili e crepe in Casa Bianca

Il segretario alla Difesa ha criticato pubblicamente il Dipartimento della Difesa sulla gestione delle scorte di missili, evidenziando problemi legati alla disponibilità e alla pianificazione. La disputa nasce dopo una serie di conflitti in Iran, che hanno messo in discussione le strategie di approvvigionamento e distribuzione degli armamenti. La situazione ha attirato l’attenzione su possibili lacune nelle procedure di sicurezza e di preparazione del paese.

? Cosa sapere Vance contesta al Pentagono la gestione delle scorte missilistiche dopo i conflitti in Iran.. La carenza di armamenti mette a rischio la difesa di Taiwan, Corea e Europa.. Vance esprime forti dubbi sulla gestione della difesa statunitense durante incontri privati con Trump, mettendo in discussione i rapporti del Pentagono sulla guerra in Iran e la reale disponibilità di munizioni. Le tensioni all’interno dell’amministrazione Trump sembrano farsi sentire nei corridoi del potere. Secondo quanto trapelato da due alti funzionari che hanno preferito l’anonimato per evitare possibili ritorsioni, il vicepresidente ha manifestato preoccupazioni concrete durante colloqui riservati con il presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vance sfida il Pentagono: allarme missili e crepe in Casa Bianca Notizie correlate Casa Bianca, Vance andrà in PakistanIl vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance andrà in Pakistan per i colloqui con l' Iran. Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trump: Abbiamo trovato cose molto interessanti sugli UFO. Alla Casa Bianca è scontro tra cattolici ed evangelici | È guerra (interna) tra Vance-Rubio e HegsethDonald Trump nel fuoco incrociato di una guerra santa alla Casa Bianca: l'evangelico Hegseth sfida il duo cattolico Vance-Rubio In questi concitati giorni (settimane) di guerra in Iran, è sembrato ... ilsussidiario.net Anthropic sfida Trump e fa causa al PentagonoDario Amodei, il ceo di Anthropic, sta conquistando un gruppo di progressisti e centristi americani che dall'inizio del 2025 avevano perso speranze nella Silicon Valley, visto che dall'elezione di ... ilmessaggero.it