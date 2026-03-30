Durante le prime quattro settimane di conflitto in Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato circa mille missili Tomahawk. Il Pentagono ha segnalato che le scorte di questi missili sono in esaurimento. Questa movimentazione rappresenta una delle azioni militari più significative nel corso delle recenti operazioni nella regione.

Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk. Una cifra elevata che preoccupa il Pentagono, tanto che ai vertici è stata avviata una riflessione interna per valutare come renderne disponibile un numero maggiore. Monitoraggio Funzionari interpellati dal Washington Post hanno sottolineato come la questione dell’esaurimento di munizioni rare e costose sia diventata una questione di crescente importanza per il Dipartimento della Guerra. Si stima che la Marina abbia lanciato quasi mille missili nelle prime quattro settimane di ostilità, sebbene alcune stime siano inferiori, intorno ai 900, su un arsenale totale compreso tra 3. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»

Articoli correlati

Gurra Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk.

Leggi anche: Guerra in Iran, il Pentagono ha “quasi finito” i missili Tomahawk: “Stiamo raggiungendo il Winchester”

Contenuti utili per approfondire Iran mille missili Tomahawk sparati...

Temi più discussi: Iran: Wp: gli Usa hanno lanciato 850 Tomahawk, allarme scorte missili dal Pentagono; Gli Stati Uniti lanciano centinaia di missili Tomahawk contro l'Iran: allarme al Pentagono secondo il WaPo; Stanno finendo i missili contro l'Iran: il report sui Tomahawak che preoccupa gli Usa; Gli Houthi in guerra: primi missili contro Israele. Raid iraniano in Arabia Saudita, feriti 29 soldati Usa.

Gurra Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk. Una cifra elevata che preoccupa ... msn.com

Iran: Wp: gli Usa hanno lanciato 850 Tomahawk, allarme scorte missili dal PentagonoOra è allerta, se non allarme conclamato. Si tratta dei missili tra i più letali in possesso degli Stati Uniti, ma anche tra quelli più costosi, e prodotti in una quantità che ora sembra - almeno a gi ... msn.com

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola In piazza per il Ponte della speranza Pizzo a Palermo, un altro allarme: incendio al distributore Il palermitano Giuseppe - facebook.com facebook

Iran: gli Usa ha lanciato 850 Tomahawk, allarme scorte al Pentagono agi.it/estero/news/20… #agi #Iran x.com