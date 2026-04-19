Casa Bianca Vance andrà in Pakistan

Il vicepresidente degli Stati Uniti si recherà in Pakistan per incontri con rappresentanti iraniani. La visita è stata annunciata da un funzionario della Casa Bianca, senza indicare date precise o dettagli ulteriori sui temi in agenda. La missione si inserisce in un quadro di consultazioni tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle modalità o sugli obiettivi specifici di questa visita ufficiale.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance andrà in Pakistan per i colloqui con l' Iran. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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