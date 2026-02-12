Steam deck esaurito | valve sospende le vendite per mancanza di pezzi

Da giorni il Steam Deck di Valve è praticamente introvabile nei negozi. L’azienda ha deciso di sospendere temporaneamente le vendite a causa di una grave carenza di pezzi, in particolare di RAM. Questa mancanza ha bloccato la produzione e fatto salire i prezzi sul mercato secondario. La situazione sembra destinata a durare ancora qualche tempo, lasciando molti utenti in attesa di poter acquistare la console.

l’andamento recente del steam deck viene analizzato considerando la carenza di RAM come elemento chiave che sta influenzando la disponibilità, i prezzi e le proiezioni di mercato. nonostante la popolarità del dispositivo rimanga elevata, le scorte hanno risentito della domanda sostenuta e della difficoltà nel reperire componenti essenziali, con riflessi immediati sul canale di vendita ufficiale. la carenza di ram e l’impatto sullo stock del steam deck. la domanda continua a mantenersi alta, ma la mancanza di RAM ha impattato la disponibilità anche per questo modello portatile. la competizione per i componenti ha alimentato un incremento generale dei costi di produzione, contribuendo a un rilascio di stock ridotto e a una pressione al rialzo sui prezzi delle diverse varianti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Valve ha compiuto un passo netto nella gestione del suo hardware portatile: Steam Deck con schermo LCD è ufficialmente fuori produzione.

