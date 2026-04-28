Valtur Brindisi vigile sul mercato in vista dei playoff | trattativa con Sokolowski

La squadra di Brindisi si sta muovendo sul mercato in vista delle gare di playoff, con una trattativa in corso con un giocatore straniero. Tajion Jones, arrivato poche settimane fa, ha disputato due partite, segnando sei punti nella prima e non impressionando nelle successive. La società monitora attentamente la situazione e valuta eventuali interventi per rinforzare la formazione prima delle sfide decisive.

BRINDISI – La Valtur Brindisi sarebbe attiva sul mercato, in vista dei playoff scudetto. Tajion Jones, arrivato un paio di settimane fa, non ha convinto né nella gara di esordio in casa di Pistoia, dove ha realizzato appena sei punti, che nel match casalingo contro Ruvo, terminato con un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Addio Copeland: la Valtur Brindisi punta su Khalil-Ullah per i playoffIl mercato della Valtur Brindisi si è scosso improvvisamente con la decisione di separare le strade del club e del giocatore Zach Copeland. Serie A2: Valtur Brindisi in stand-by dopo il ritiro di Bergamo, niente assalti di mercato per ora.La Valtur Brindisi mantiene una posizione di attesa a fronte del repentino sconvolgimento del mercato della Serie A2 di basket, in seguito al ritiro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Valtur Brindisi, missione Verona: ora servono occhi di tigre per i play off; Venerdì 24 aprile al PalaPentassuglia la giornata conclusiva della Valtur Brindisi 'Il Giardiniere' School Cup 2026; Venerdì 24 aprile al PalaPentassuglia la giornata conclusiva della Valtur Brindisi 'Il Giardiniere' School Cup 2026; Fiamme nella notte a Casarano: danneggiata un’auto. Valtur irriconoscibile: ko pesante contro Ruvo, disastrosa chiusura di regular seasonGli uomini di coach Bucchi rimediano al PalaPentassuglia la quarta sconfitta di fila e chiudono al settimo posto, perdendo il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff, contro Verona ... today.it Ruvo di Puglia in un caldo derby al PalaPentassuglia con Valtur BrindisiLa Valtur Brindisi torna davanti al proprio pubblico per l’ultima giornata di regular season, ospitando una Crifo Wines Ruvo di Puglia che arriva al PalaPentassuglia con motivazioni forti e ... pianetabasket.com Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com Diretta Il format di approfondimento dedicato alla squadra pugliese in A2 della Valtur Brindisi. Lunedì 27 aprile alle 21:00 su Teleregione Conduce Antonio Celeste, coadiuvato da Francesco Guadalupi La differita della partita Valtur B - facebook.com facebook