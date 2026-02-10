Serie A2 | Valtur Brindisi in stand-by dopo il ritiro di Bergamo niente assalti di mercato per ora

La Valtur Brindisi resta in attesa dopo il ritiro di Bergamo. La squadra non si muove sul mercato e aspetta sviluppi, mentre il campionato di Serie A2 si trova in una fase di incertezza. La decisione di Bergamo di abbandonare la competizione mette in difficoltà anche le altre squadre, tra cui Brindisi, che preferisce non fare mosse affrettate.

La Valtur Brindisi mantiene una posizione di attesa a fronte del repentino sconvolgimento del mercato della Serie A2 di basket, in seguito al ritiro del Gruppo Mascio Bergamo. La decisione della società bergamasca ha innescato una frenetica attività sul mercato, ma il club pugliese, guidato da Nando Marino, sembra non voler prendere parte alla corsa agli acquisti immediata. L’attenzione si concentra ora sulle prossime sfide casalinghe e su un possibile, futuro rientro di giocatori americani sul mercato europeo. La rinuncia del Bergamo, avvenuta nella settimana precedente al 10 febbraio 2026, ha gettato una luce nuova sulle prospettive di diverse squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Valtur Brindisi e Bergamo si è conclusa con una sconfitta che evidenzia le difficoltà del team in questa fase.

Valtur Brindisi si prepara alla sfida contro Bergamo, un incontro che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di questa stagione.

