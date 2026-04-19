Addio Copeland | la Valtur Brindisi punta su Khalil-Ullah per i playoff

La Valtur Brindisi ha annunciato la separazione dal giocatore Zach Copeland, in vista dei playoff. La decisione arriva improvvisamente e rappresenta un cambiamento importante per la squadra, che ora si concentra sulla preparazione per le partite decisive. Al suo posto, il club ha deciso di puntare su Khalil-Ullah come nuovo elemento nel roster. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori nel mondo del basket.

Il mercato della Valtur Brindisi si è scosso improvvisamente con la decisione di separare le strade del club e del giocatore Zach Copeland. Nonostante i recenti tentativi di riparazione del rapporto con i tifosi dopo il match contro Bologna, l’americano lascerà la squadra per trasferirsi a Cento, aprendo la strada all’arrivo di Ahmad Khalil-Ullah come nuovo playguardia per la prossima stagione. Rimodulazione della rosa tra nuovi innesti e addii inaspettati. La gestione tecnica del sodalizio biancazzurro ha scelto una direzione netta per affrontare la fase cruciale dei playoff. Ahmad Khalil-Ullah, ventiseienne nato nel 1996 che ha dimostrato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio Copeland: la Valtur Brindisi punta su Khalil-Ullah per i playoff Notizie correlate Leggi anche: La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah Valtur Brindisi: possibile taglio di Blake Francis, si punta su Tajion JonesBRINDISI – Dopo le scuse pubbliche di Zach Copeland, tutto lascia pensare che sarà Blake Francis l'americano “tagliato” dalla società, per far posto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Valtur Brindisi: in arrivo Ahmad Khalil-Ullah, addio a Copeland; Brindisi, mercato in fermento: nuovo innesto Made in USA, Copeland saluta ma resta in Italia. Valtur Brindisi, le scuse di Copeland mentre si avvicina Tajion JonesLa Valtur Brindisi pronta a una mini rivoluzione dopo la sconfitta interna contro la Fortitudo Bologna. Attraverso i profili social della società, Zach Copeland si ... pianetabasket.com