Vallepietra riapre il Santuario della Santissima Trinità | via ai pellegrinaggi dal 1° maggio
Dal 1° maggio il Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra riapre le sue porte ai pellegrini, segnando l’inizio della stagione che durerà fino al 31 ottobre. La riapertura segue la consuetudine annuale e permette ai fedeli di tornare a visitare il luogo di culto, dando il via alle attività religiose e alle visite durante i mesi caldi. La struttura rimarrà aperta per l’intera stagione dei pellegrinaggi.
Come da tradizione, il 1° maggio riapre ai fedeli il Santuario della Santissima Trinità, segnando l’inizio della stagione dei pellegrinaggi che proseguirà fino al 31 ottobre.Situato sul Monte Autore, a 1.337 metri di altitudine, il Santuario – ricavato da una suggestiva grotta sormontata da una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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