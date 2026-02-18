Cerveteri Claudia Koll presenta l’opera Qualcosa di me alla Santissima Trinità

Claudia Koll arriva a Cerveteri per presentare il suo nuovo libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica” a causa della richiesta di molti fan di ascoltarla dal vivo. La scrittrice e attrice incontrerà il pubblico sabato 7 marzo nella Chiesa della Santissima Trinità, in via Fontana Morella 56. L’evento offrirà l’opportunità di scoprire i temi personali e le storie che Koll condivide nel suo libro.

Cerveteri, 18 febbraio 2026 – Sabato 7 marzo, a Cerveteri, presso la Chiesa della Santissima Trinità (via Fontana Morella, 56), Claudia Koll presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. Il volume è una conversazione intima e sincera dell’attrice con la sua amica Giulia. In ogni parola, è come se Claudia Koll rivolgesse un invito ai lettori: “Entrate nel mio mondo, vi dirò qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai avuto occasione di raccontare”. Dal libro emerge un messaggio di speranza e novità: Dio, che è Amore, ci viene incontro con la Sua Infinita Misericordia per dare senso e bellezza alla nostra vita, donandoci coraggio e creatività per metterci in gioco e condividere il cammino con gli altri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

