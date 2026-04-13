Trenta volontari hanno ridato dignità al quartiere di Santissima Trinità

Ieri mattina, nel quartiere Santissima Trinità, trenta volontari hanno partecipato a un’attività di rigenerazione urbana in piazzetta Buonarroti. L’intervento ha coinvolto lavori di pulizia, riparazione e miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituire vivibilità e decoro alla zona. L’evento ha visto la collaborazione di diverse persone che si sono impegnate in attività pratiche per riqualificare l’area condivisa.

Una mattinata dedicata alla rigenerazione urbana, intesa come cura concreta, riqualificazione degli spazi pubblici e restituzione di bellezza ai luoghi condivisi: è questo il senso dell’iniziativa che si è svolta ieri, 12 aprile in piazzetta Buonarroti, nel quartiere Santissima Trinità, nel cuore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Cerveteri, Claudia Koll presenta l’opera “Qualcosa di me” alla Santissima TrinitàAppuntamento sabato 7 marzo alle 19, ingresso libero, con possibilità di acquistare il volume in loco. Baronissi piange Padre Antonio, storico sacerdote del Convento della Santissima TrinitàLa salma è arrivata in convento alle ore 15 e alle ore 20 si terrà un momento di preghiera comunitario.