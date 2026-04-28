Valle Camonica | 10 milioni per salvare l’ambiente dall’ex Selca

La Regione Lombardia ha deciso di investire 10 milioni di euro per la bonifica di un sito industriale abbandonato a Berzo Demo, in Valle Camonica. L'intervento mira a rimuovere 37 unità di materiali e sostanze presenti nell’area, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale del territorio. La decisione è stata presa in seguito a studi e analisi condotte negli ultimi mesi.

? Cosa sapere La Regione Lombardia stanzia 10 milioni per la bonifica dell'ex Selca a Berzo Demo.. L'intervento rimuoverà 37.500 metri cubi di scarti per proteggere le acque della Valle Camonica.. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con il Comune per stanziare altri 10 milioni di euro destinati alla bonifica dell’ex Selca di Berzo Demo, puntando a rimuovere i residui industriali che minacciano l’ambiente della Valle Camonica. Il provvedimento mira a intervenire su una criticità che affligge il territorio da decenni. Nell’area del vecchio sito industriale sono infatti accumulati circa 37.500 metri cubi di scarti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle Camonica: 10 milioni per salvare l’ambiente dall’ex Selca Notizie correlate Ancora incendi in Valle Camonica: nuovo rogo a Niardo, in località BiocaNiardo (Brescia), 8 aprile 2026 – Lavoro senza sosta, in Valle Camonica, per i vigili del fuoco e per i volontari dell’anticendio boschivo della... Addio a Dario Isonni: Valle Camonica piange un uomo del territorioLa comunità di Cividate Camuno e gran parte della Valle Camonica si sono svegliate con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa improvvisa di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ex Selca, Regione Lombardia conferma altri 10 milioni di euro per la rimozione dei rifiuti; Ex Selca, via libera della Regione a 10 milioni per la bonifica; La Regione Lombardia stanzia altri 10 milioni per la bonifica dell’ex Selca di Berzo Demo; Niardo e l’alluvione : Servono sessanta milioni. Ci hanno lasciati soli. BRESCIA. DA REGIONE ULTERIORI 10 MILIONI PER LA BONIFICA DELL’‘EX SELCA’ DI BERZO DEMO. ASSESSORE MAIONE: UN TRAGUARDO STORICO PER LA VALLE CAMONICANEL SITO SONO ATTUALMENTE PRESENTI 37.500 METRI CUBI DI RIFIUTI (mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2026. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clim ... mi-lorenteggio.com Ex Selca di Berzo Demo, dalla Regione altri 10 milioni per la bonificaNuovo passo avanti per la bonifica dell’ex Selca di Berzo Demo. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con il Comune, ... bsnews.it *Brescia e val Camonica romana – quinte Primaria* Per le classi quinte, il viaggio tra Brescia e la Valle Camonica ha rappresentato un’esperienza intensa, capace di unire conoscenza, memoria e responsabilità. Tra siti archeologici, realtà del territorio, sosteni - facebook.com facebook