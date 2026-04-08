Ancora incendi in Valle Camonica | nuovo rogo a Niardo in località Bioca

Ancora fiamme in Valle Camonica, questa volta a Niardo, nella zona di Bioca. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso e squadre di emergenza, che hanno lavorato per contenere le fiamme e limitare i danni. La zona è stata evacuata in via precauzionale.

Niardo (Brescia), 8 aprile 2026 – Lavoro senza sosta, in Valle Camonica, per i vigili del fuoco e per i volontari dell’anticendio boschivo della Comunità Montana e del Gicom, che nelle scorse ore sono dovuti intervenire a Montecampione, dove per ben due volte è scoppiato un incendio nella stessa zona e questa notte a Niardo. Dopo l’intervento di Pasqua e Pasquetta ieri l’incendio a Montecampione, nel territorio di Piancamuno, è ripartito. Sono andati in fumo altri due ettari. Anche ieri sono intervenuti gli elicotteri. A Niardo, poco lontano dal confine con Breno, invece le fiamme si sono sprigionate sui monti, nella località Bioca. Per tenere sotto controllo il rogo sono servite tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio oltre a diversi volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora incendi in Valle Camonica: nuovo rogo a Niardo, in località Bioca Niardo, incidente devastante in Valle Camonica: morto a 27 anni, arrestato il conducenteUna sera qualunque di venerdì si è trasformata in una tragedia lungo le strade della Valle Camonica. Leggi anche: Un nuovo rogo in frazione Coarezza. L’emergenza incendi non si spegne Argomenti più discussi: Incendi boschivi e soccorso persone: gran lavoro dei vigili del fuoco; Comunità Montane, Sertori: contributi per 12,5 milioni di euro; Oltre 1,6 milioni di euro dalla Regione per la Comunità Montana camuna, sebina e scalvina. Ancora incendi in Valle Camonica: nuovo rogo a Niardo, in località BiocaVigili del fuoco e volontari dell’anticendio boschivo impegnati nuovamente in azione per domare le fiamme, dopo i due episodi ravvicinati a Montecampione di Pasque e Pasquetta ... ilgiorno.it La comunicazione del DOS del GICoM Valle Camonica Dario Entrade è giunta alle 18:45 - facebook.com facebook