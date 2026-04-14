Addio a Dario Isonni | Valle Camonica piange un uomo del territorio

La comunità di Cividate Camuno e gran parte della Valle Camonica si sono svegliate con un senso di vuoto dopo la scomparsa improvvisa di Dario Isonni, avvenuta lunedì 13 aprile. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra residenti e conoscenti, che hanno appreso la notizia con sorpresa e dolore. La perdita di Isonni, figura conosciuta nel territorio, ha lasciato un vuoto tra quanti lo avevano incontrato nel corso degli anni.

La comunità di Cividate Camuno e gran parte della Valle Camonica si sono svegliate con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa improvvisa di Dario Isonni, avvenuta lunedì 13 aprile. L'uomo, che aveva raggiunto i 57 anni, è venuto a mancare all'improvviso per un malore, lasciando dietro di sé una famiglia composta dalla moglie Adele, dai figli Serena e Cristian, dal fratello Valter e dalla sorella Margherita. Il tessuto sociale della Valle Camonica colpito da una perdita improvvisa vive nell .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Dario Isonni: Valle Camonica piange un uomo del territorio Il dramma di Dario Isonni, ucciso a 57 anni da un malore improvvisoSi è spento improvvisamente nella giornata di lunedì 13 aprile, a causa di un malore, Dario Isonni. Ancora incendi in Valle Camonica: nuovo rogo a Niardo, in località BiocaNiardo (Brescia), 8 aprile 2026 – Lavoro senza sosta, in Valle Camonica, per i vigili del fuoco e per i volontari dell’anticendio boschivo della...