Valerio Merola torna a far parlare di sé e lo fa con un libro destinato a dividere e incuriosire. Cuoci e seduci, uscito martedì 28 aprile, punta tutto su un’idea semplice quanto provocatoria: il piacere comincia a tavola. E finisce. molto oltre. Il conduttore rilancia così a trent’anni dal suo primo successo editoriale, con un progetto che mescola cucina, seduzione e racconto. Il cuore del libro: tra ricette afrodisiache e atmosfere. Il volume si muove su due livelli. Da una parte le ricette, pensate per stimolare i sensi e costruire una serata che non sia solo gastronomica. Dall’altra, racconti brevi e sensuali, legati a menù specifici e a diversi livelli di coinvolgimento emotivo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Valerio Merola lancia il libro Cuoci e seduci: ‘Non sono chef, ma esperto di dopocena bollenti’

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