Valerio Merola, ex volto noto delle TV degli anni Ottanta e Novanta, si mette a nudo in un’intervista al “Secolo XIX”. Il conduttore di 70 anni rivela di aver avuto circa 3.000 donne, ma di non aver mai tradito, solo di aver cambiato spesso partner. Parla anche di Vallettopoli, dicendo che uscirono puliti, anche se Gigi Sabani avrebbe somatizzato male tutta la vicenda. Nel frattempo, Merola ha appena pubblicato un libro di ricette per appuntamenti galanti.

“Ricette culinarie per appuntamenti galanti” è il titolo del nuovo libro di Valerio Merola. Il conduttore 70enne popolarissimo negli Anni 80 e 90 si è raccontato a Il Secolo XIX. “Buona alimentazione unita a dieci chilometri di corsa ogni giorno. E poi devi curare la mente. Faccio meditazione e yoga, ma il mio vantaggio è che faccio il lavoro che mi piace” ha detto. Merola ha raccontato anche del periodo in cui è stato coinvolto nello scandalo Vallettopoli per poi essere scagionato: “ Ai tempi ho fatto una specie di cartelletta azzurra, intitolata solidarietà, e ci ho scritto dentro tutti quelli che ci sono stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto 3mila donne. Mai tradito, ho solo cambiato spesso. Vallettopoli? Ne uscimmo puliti, ma Gigi Sabani ha somatizzato in maniera negativa”: così Valerio Merola

