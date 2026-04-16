Manus | performance interdisciplinare presso l' Institut Français di Firenze

Domenica 19 aprile alle 14:00, presso il Palazzo Lenzi dell’Institut français di Firenze, si terrà MANUS: Le Mani, una performance che combina musica, parola e body percussion interattiva. L’evento, gratuito, si concentra sulle caratteristiche filosofiche e culturali della mano umana, offrendo un’esperienza multidisciplinare aperta al pubblico. L’appuntamento si svolge all’interno della sede dell’istituto francese nel centro storico della città.

Domenica 19 aprile alle ore 14:00, il Palazzo Lenzi – sede dell’Institut français Firenze – ospita MANUS: Le Mani, una performance interdisciplinare e ad ingresso libero che esplora le dimensioni filosofiche e culturali della mano umana attraverso musica, parola e body percussion interattiva.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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