Fondazione Teatro Comunale Eugenio Candi e Valeria Parrella nel Direttivo

Il Consiglio comunale di Modena ha deciso di includere Eugenio Candi e Valeria Parrella nel Direttivo della Fondazione Teatro Comunale. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare il team con figure di spicco nel settore culturale e teatrale. Candi, critico teatrale, e Parrella, scrittrice e attrice, portano con sé esperienza e passione. La loro nomina arriva in un momento in cui il teatro cittadino sta cercando di riaccendere l’interesse del pubblico dopo le difficoltà degli ultimi anni.

Il Consiglio comunale di Modena indica Eugenio Candi e Valeria Parrella come nuovi componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione Teatro Comunale di Modena. I due consiglieri entrano in carica per un mandato di tre anni e svolgono l'incarico a titolo gratuito, contribuendo con competenze ed esperienze diverse alla guida e all'indirizzo culturale di una delle istituzioni più significative della vita musicale e teatrale cittadina. Per Eugenio Candi si tratta di una conferma. Figura da tempo attiva nel mondo della cultura, Candi porta nel Consiglio Direttivo una conoscenza profonda dei linguaggi dello spettacolo e una lunga esperienza maturata nel settore delle librerie.