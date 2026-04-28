Valeria Marini trash stellare Francesca Manzini pallonara e gli uomini desaparecidos | le pagelle del Grande Fratello Vip

Nella puntata di martedì 28 aprile del Grande Fratello Vip, le donne sono state al centro dell’attenzione, con Valeria Marini che ha attirato l’attenzione per il suo modo di essere molto esuberante, mentre Francesca Manzini ha fatto parlare di sé per il suo stile di gioco. Inoltre, sono stati evidenziati alcuni uomini che sono scomparsi dal racconto della serata. La puntata si è conclusa con diverse valutazioni sui comportamenti dei partecipanti.

Roma, 28 aprile 2026 - Donne protagoniste assolute anche nella puntata di martedì 28 aprile del Grande Fratello Vip. Gli uomini vanno cercati con il lanternino. Per la cronaca, sono Renato Biancardi, Raimondo Todaro e Marco Berry. Ma potrebbero tranquillamente essere sostituiti con dei cartonati, Biancardi e Berry soprattutto. Noiosi. Ecco le pagelle della puntata del 28 aprile del Gf Vip 2026. Valeria Marini: voto Tronfia stellare. Lei continua a dipingersi come grande attrice, grande soubrette, grande ballerina, grande qualsiasi cosa. Peccato che però negli ultimi mesi abbiamo visto il suo personaggio far parlare di sè soltanto per la poracciata con Pierluigi Diaco e per, appunto, il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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