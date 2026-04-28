Durante la serata di lunedì 27 aprile, Valeria Marini ha avuto un malore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In seguito a un episodio di vomito nel salone, ha indicato una mela come possibile causa del suo stato di salute. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha generato numerosi meme sui social network. Nessuna altra informazione riguardo alle sue condizioni è stata comunicata ufficialmente.

Cosa è successo a Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Momenti di forte tensione nella casa: il malore di Valeria Marini al GF Vip ha spiazzato tutti nel cuore della serata di lunedì 27 aprile. La showgirl ha accusato nausea improvvisa, fino a correre in bagno senza riuscire a trattenersi. La scena ha creato panico tra i concorrenti, tra chi ha pensato a un virus e chi invece ha cercato altre spiegazioni. Il malore improvviso: dalla nausea al panico. Tutto è iniziato in giardino, mentre Valeria Marini parlava con alcuni coinquilini. “Ho nausea e dolore allo stomaco ”, ha detto con Raimondo, Raoul e Renato che hanno provato a tranquillizzarla.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Valeria Marini sta male al GF Vip: vomita in salone e punta il dito contro una mela, impazzano i meme

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