Il Grande Fratello Vip 2026 ha registrato ascolti sotto le aspettative, portando la produzione a considerare strategie alternative. Tra le proposte ci sono i ritorni di due concorrenti storici del reality, Carmen Russo e Valeria Marini, entrambe già apparse nelle edizioni precedenti. Questa scelta mira a riaccendere l’interesse del pubblico e a rafforzare la presenza dello show sulla rete. La decisione è ancora in fase di valutazione.

Il Grande Fratello Vip 2026 fatica a decollare dal punto di vista degli ascolti e la produzione sembra pronta a giocarsi una carta già vincente: il ritorno di volti storici del reality. Tra i nomi più caldi circolano quelli di Carmen Russo e Valeria Marini, due protagoniste che in passato hanno lasciato il segno e che potrebbero riportare dinamiche forti all’interno della Casa. Carmen Russo verso un possibile ritorno. A lanciare l’indiscrezione è stata Monica Setta durante la trasmissione Storie di donne al bivio. La conduttrice ha parlato apertamente della possibilità di nuovi ingressi, lasciando intendere che Carmen Russo sarebbe tra le concorrenti contattate. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip 2026, si punta sui grandi ritorni: Carmen Russo e Valeria Marini

Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIl Grande Fratello Vip 2026 non decolla negli ascolti e punta così sull’usato sicuro.

GF Vip: Marini e Russo pronte a rimescolare le carte in casaValeria Marini e Carmen Russo sono state contattate dagli autori del Grande Fratello Vip per un possibile ingresso nella casa di Canale 5.

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