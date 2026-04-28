Valeria Marini non sta bene al GF Vip vomita in giardino a poche ore dal suo ingresso in Casa

Valeria Marini ha avuto un problema di salute poco dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, vomitando nel giardino. La showgirl era entrata da poco nel programma e subito ha manifestato un malore. La sua presenza nel reality si è interrotta temporaneamente a causa di questo episodio, che ha richiesto l’intervento del personale sanitario. La situazione resta sotto osservazione, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Valeria Marini lascia subito il segno sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove era entrata poche ore prima. Colta da sforzi di vomito, non è riuscita a trattenersi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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