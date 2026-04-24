Il mondo del gossip torna a infiammarsi grazie alle dichiarazioni di Valeria Marini, che durante la trasmissione Storie al bivio ha confermato il suo imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori con un annuncio diretto e senza esitazioni: entrerà “entro domenica”. Una dichiarazione che mette fine alle settimane di indiscrezioni sul suo ritorno nel reality. Il nome di Valeria Marini era già circolato più volte nelle ultime settimane, alimentando aspettative tra i fan del programma. Tra smentite e tentennamenti, sembrava che l’ipotesi fosse ormai tramontata. Invece, a sorpresa, la decisione è arrivata e appare definitiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Valeria Marini annuncia l’ingresso: “Entro domenica”

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