Dopo il malore che ha colpito Valeria Marini durante la trasmissione del Grande Fratello Vip 2026, l'attenzione si concentra sulle motivazioni di quanto accaduto. La produzione ha avviato le verifiche, mentre i concorrenti discutono tra loro possibili cause. Tra le ipotesi circolate, una riguarda un episodio alimentare, conosciuto come “teoria della mela”, che ha diviso le opinioni nella Casa.

Dopo il malore che ha colpito Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, il focus si sposta sulle possibili cause. Nelle ore successive all’episodio, infatti, la showgirl e gli altri concorrenti hanno provato a capire cosa possa aver scatenato nausea e vomito improvvisi, nella serata di ieri, avanzando diverse ipotesi tra alimentazione, virus e tensioni accumulate durante la giornata. La prima spiegazione arriva proprio dalla diretta interessata. Durante la notte, parlando con i coinquilini, Valeria ha collegato il malessere a una mela mangiata poco prima: “ Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra la mela. Io ho rimesso solo la mela.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Valeria Marini, il giallo sulle cause del malore al GF Vip: la “teoria della mela” divide la Casa

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Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com