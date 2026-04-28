Nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2026, Valeria Marini ha avuto un malore durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 8, suscitando preoccupazione tra gli altri concorrenti. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’episodio né sui dettagli delle sue condizioni. La produzione ha interrotto momentaneamente le attività per assistere la concorrente e valutare la situazione. La notizia ha generato reazioni di sorpresa e attenzione tra i partecipanti.

Momenti di tensione al Grande Fratello Vip 8. Valeria Marini nella notte tra il 27 e 28 aprile 2026 ha accusato un malore che ha subito allarmato gli altri concorrenti. Tra ipotesi, dubbi legati all’alimentazione e reazioni discutibili in Casa, l’episodio ha acceso nuove dinamiche tra i gieffini già provati da giornate intense. Ibiza Altea ammette perchè non si presenterà più nello studio del GF VIP Il malore improvviso di Valeria Marini al GF VIP 8. Tutto è avvenuto in tarda serata, quando Valeria Marini, dopo aver accusato un forte mal di pancia, si è diretta in bagno sentendosi male. A notare subito la situazione è stato Raul Dumitras, che ha avvisato gli altri concorrenti: “Sta vomitando!”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP 8, malore per Valeria Marini: possibili cause e forti reazioni in casa

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