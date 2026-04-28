Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha avuto un malore che ha richiesto intervento medico. La scena si è svolta nel giardino dell’abitazione, suscitando preoccupazione tra gli altri coinquilini e gli addetti ai lavori. La partecipante è stata immediatamente assistita e portata via dai sanitari presenti. La produzione ha comunicato che si stanno valutando le condizioni di salute di Marini.

L’ingresso di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip non è passato inosservato, ma per ragioni del tutto inattese. A poche ore dal suo arrivo, la showgirl è diventata protagonista di un episodio che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, trasformandosi in uno dei momenti più commentati e condivisi sui social. Ecco il VIDEO. Leggi anche: “Piangi per questo motivo”. Gf Vip, Mussolini shock contro Antonella Elia: attacco tremendo Malore improvviso durante la permanenza in giardino. L’episodio si è verificato nel giro di pochi istanti. Valeria Marini, mentre si trovava nel giardino della Casa insieme ad altri concorrenti, tra cui Raimondo Todaro e Marco Berry, ha accusato un improvviso malessere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - GF Vip, malore per Valeria Marini: la scena raccapricciante nel giardino della Casa

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