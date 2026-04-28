Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha chiesto scusa ad Antonella Elia, portando a un abbraccio che ha segnato una dichiarazione di pace tra le due. Dopo alcuni momenti di tensione, le due concorrenti sono riuscite a superare le divergenze, portando a una ricucitura pubblica del rapporto. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico che seguiva da casa.

Sembrava davvero impossibile ma poco fa Valeria Marini e Antonella Elia sono riuscite a trovare un punto di incontro al Grande Fratello Vip. Le due si facevano la guerra da anni e dopo l'ingresso della showgirl nella casa più spiata dagli italiani hanno iniziato subito a scontrarsi e punzecchiarsi ribadendo la loro reciproca antipatia. Eppure, in modo del tutto inaspettato, Valeria Marini oggi si è avvicinata ad Antonella Elia e le ha chiesto scusa per tutto quello che è accaduto tra loro. Stupita dalle scuse della showgirl la gieffina ha così replicato: "Ma di che? Sono io che te ne ho dette di ogni! Sono io che ti ho attaccata fin dall’inizio, non chiedere scusa, mi sento in colpa".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Valeria Marini chiede scusa ad Antonella Elia al GF Vip: l’abbraccio sancisce la pace

Valeria Marini: Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione - Storie al bivio Weekend 17/01/2026

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Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com