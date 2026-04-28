Dopo un acceso scontro avvenuto ieri, Valeria Marini e Antonella Elia si sono scambiate scuse e hanno ripreso i rapporti. La notizia è stata diffusa dai protagonisti stessi, che hanno condiviso di aver messo da parte le tensioni. Tuttavia, alcuni osservatori hanno espresso dubbi sulla sincerità delle scuse e sulla durata della pace raggiunta tra le due.

Dopo lo scontro acceso di ieri, tra Valeria Marini e Antonella Elia è già tempo di pace. La notizia della giornata, infatti, non è tanto la lite – l’ennesima tra le due – quanto il rapido chiarimento meno di 24 ore dopo, con entrambe che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio per ristabilire un clima più disteso nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. Scuse reciproche e la volontà, almeno dichiarata, di voltare pagina: ma sarà davvero una pace duratura? STORICO ACCORDO DI PACE TRA VALERIA MARINI & ANTONELLA ELIA NELLA CASA DEL GF (stasera in puntata torneranno a scannarsi) #GFVIP pic.twitter.com9uzIuNOQpZ —??????????????97 (@zabetta97) April 28, 2026 Nelle ore precedenti, il rapporto tra le due era nuovamente esploso, confermando una tensione mai del tutto sopita.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip, pace tra Valeria Marini e Antonella Elia: scuse a sorpresa dopo la lite, ma c’è già chi dubita

Notizie correlate

GF Vip, tra Valeria Marini e Antonella Elia volano parole oscene, ma poi fanno pace: il chiarimento inaspettatoNella casa del Grande Fratello Vip le tensioni possono esplodere da un momento all’altro, soprattutto quando due personalità forti si trovano faccia...

Leggi anche: GF VIP, tra Valeria Marini ed Antonella Elia è scontro al veleno

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Grande Fratello, Valeria Marini entra nella Casa: è gelo immediato con Antonella Elia. Ecco perché le due si odiano; Perché Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato?; Grande Fratello VIP: Torna l'armonia tra Francesca e Raimondo Video; Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello ed è subito guerra. Antonella Elia gela la Diva.

Grande Fratello Vip, pace a sorpresa tra Valeria Marini e Antonella Elia: Mi dispiaceUn momento di distensione che ha portato le due a un abbraccio, segnando una tregua dopo giorni di tensioni e scontri accesi. Se da una parte la pace ha sorpreso molti, dall’altra non tutti l’hanno ac ... comingsoon.it

GF Vip, tra Valeria Marini e Antonella Elia volano parole oscene, ma poi fanno pace: il chiarimento inaspettatoDopo giorni di insulti e parole oscene, Antonella Elia e Valeria Marini hanno fatto pace: ecco cosa si sono dette. donnapop.it

GF VIP - problemi di salute per Valeria Marini. Vomita in giardino. Si teme possa aver contratto un virus - facebook.com facebook

Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com