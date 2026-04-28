Val Pusteria maxi colpo alla droga | 1000 kg di papavero sequestrati

La Guardia di Finanza di Brunico ha sequestrato 1000 chilogrammi di papavero in Val Pusteria. Il carico, trasportato su un tir slovacco, era diretto verso una ditta senza attività confermata. L'intervento rappresenta uno dei sequestri più consistenti di sostanze stupefacenti della zona. Tutti i dettagli sull'operazione sono ancora in fase di approfondimento.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza di Brunico sequestra 1000 kg di papavero in Val Pusteria.. Il carico viaggiava su un tir slovacco diretto verso una ditta fantasma.. La Guardia di Finanza di Brunico ha intercettato lo scorso fine settimana un carico di quasi una tonnellata di bulbi di papavero essiccati, rinvenuti all’interno di un mezzo pesante con targa slovacca nel territorio della Val Pusteria. L’operazione, condotta dai militari del Comando Provinciale, ha portato alla luce uno dei volumi più massicci di capsule vegetali di questa tipologia mai individuati sul suolo italiano. La sostanza, che per via degli alcaloidi naturali contenuti viene classificata come stupefacente, viaggiava su un Tir diretto verso una società che, dalle verifiche effettuate, si è rivelata essere una ditta fantasma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Pusteria, maxi colpo alla droga: 1000 kg di papavero sequestrati Notizie correlate Colpo alla mala nigeriana. Sequestrati 13 kg di droga in una casa a Pratofontana. Tre persone in manetteDuro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Messina, maxi colpo alla droga: 12 chili sequestrati a Fondo Fucile? Cosa sapere Le Volanti sequestrano 12 chili di droga e arrestano un uomo a Fondo Fucile.