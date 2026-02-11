colpo alla mala nigeriana sequestrati 13 kg di droga in una casa a pratofontana tre persone in manette

La polizia di Stato ha fatto un grande arresto a Pratofontana. Durante una perquisizione, hanno trovato e sequestrato oltre 13 chili di droga in una casa. Tre persone sono state arrestate sul posto. È un altro colpo alla criminalità nigeriana a Reggio.

Duro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Tre persone sono finite in manette e sono stati sequestrati oltre 13 chili di droga. Il blitz è scattato nella serata di domenica scorsa ad opera della squadra mobile di Reggio e Ferrara. Dopo mirati servizi di controllo e monitoraggio nei giorni precedenti, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza – nell’ambito di un’inchiesta diretta dalla procura di Reggio Emilia – gli agenti della questura avevano notato già al pomeriggio due uomini con fare sospetto davanti all’ingresso di un’abitazione nel quartiere Castello di Pratofontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

