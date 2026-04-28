Val Gandino | incentivi per salvare il Mais Spinato del ‘600

In Val Gandino, la Comunità del Mais Spinato del ‘600 ha deciso di destinare 3000 euro per sostenere nuove semine nei cinque comuni della zona. Il bando aperto fino al 30 maggio prevede un premio di 100 euro per pertica alle aziende agricole che partecipano, incentivando così la coltivazione di questa varietà storica. La misura mira a preservare e rilanciare questa coltura tradizionale presente nel territorio.

? Cosa sapere La Comunità del Mais Spinato stanzia 3000 euro per nuove semine nei cinque comuni.. Il bando premia 100 euro per pertica entro il 30 maggio in Val Gandino.. La Comunità del Mais Spinato di Gandino ha stanziato 3000 euro per incentivare la semina della varietà storica tra i campi di Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S.Andrea e Peia entro il prossimo 30 maggio. Nelle valli dove il profumo della terra si mescola alla memoria delle generazioni passate, un bando specifico punta a proteggere una risorsa che definisce l’identità stessa della Val Gandino. Non si tratta solo di agricoltura, ma di salvaguardare un pezzo di storia che risale al 1600, quando il Mais Spinato iniziò a decorare i paesaggi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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