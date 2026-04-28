La tradizione diventa futuro | in Val Gandino contributi a partire da 100 euro per le coltivazioni di mais spinato

In Val Gandino, sono stati annunciati contributi a partire da 100 euro destinati ai coltivatori di mais spinato, nel tentativo di sostenere e valorizzare le pratiche agricole tradizionali della zona. Questa misura mira a rafforzare le coltivazioni locali e a preservare le tradizioni agricole e enogastronomiche che caratterizzano il territorio. L'iniziativa si inserisce in un quadro di interventi mirati a favorire le attività agricole e a mantenere vive le pratiche storiche.

Val Gandino. La valorizzazione delle tradizioni agricole ed enogastronomiche locali passa anche dal sostegno concreto ai coltivatori. È con questo obiettivo che la Comunità del Mais Spinato di Gandino ha pubblicato un nuovo Bando per incentivare la semina del celebre Mais Spinato, varietà storica simbolo del territorio bergamasco. Un’eccellenza antica e pregiata coltivata in Val Gandino fin dal 1600, oggi tutelata dal marchio De.co e protagonista a partire dal 2007 di un’articolata, inimitabile filiera. Il nuovo bando è rivolto esclusivamente ad agricoltori, aziende agricole e appassionati del settore attivi nel territorio dei cinque comuni della Val Gandino (Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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