Orto biointensivo e bioattivo lezioni sul campo in Val Gandino

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, un corso dedicato all’orto biointensivo e bioattivo si svolgerà in Val Gandino. L’evento è promosso dalla comunità del Mais Spinato di Gandino, in collaborazione con la commissione ambiente ecologia, che coinvolge i Comuni di Gandino, Leffe, Peia, Casnigo e Cazzano Sant’Andrea dal 2023. Le lezioni si terranno direttamente sul campo, offrendo l’opportunità di apprendere tecniche di coltivazione sostenibile.

Sabato 18 e domenica 19 aprile la comunità del Mais Spinato di Gandino organizza un corso per orto biointensivo e bioattivo in collaborazione con la commissione ambiente ecologia che unisce dal 2023 i Comuni di Gandino, Leffe, Peia Casnigo e Cazzano Sant’Andrea. Nelle vesti di docenti ci saranno Angelo Savoldelli ed Angelo Mora, fra i primi in Europa ad ottenere la certificazione di ‘maestri’ del metodo ideato dall’americano John Jeavons. Le due giornate di attività (parte teorica iniziale presso la Biblioteca Comunale di Peia, la parte pratica sul campo a Gandino in via Foscolo – Cà Parecia) saranno dedicate all’agricoltura domestica ed in particolare al metodo rivoluzionario, ideale per orti urbani, che costituisce un concreto esempio di sostenibilità virtuosa, contribuendo ad aumentare la biodiversità e la fertilità del suolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Orto biointensivo e bioattivo, lezioni sul campo in Val GandinoDue giornate dedicate all'agricoltura domestica e al metodo rivoluzionario che permette di lavorare la terra senza alcun agente inquinante ... bergamonews.it

Orto biointensivo e bioattivo: a Gandino lezioni sul campoCorso pratico e teorico sull’orto biointensivo e bioattivo a Gandino l’11-12 ottobre, per coltivare ortaggi sani in modo sostenibile e in poco spazio. Ortaggi più sani e più salutari, in minor spazio. bergamonews.it