21 marzo | 45 km di bici elettrica tra storia e borghi

Il 21 marzo 2026, l’entroterra siciliano ospiterà una pedalata di 45 km con bici elettrica, attraversando borghi e luoghi storici della regione. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo e cittadini locali, che percorreranno un tragitto che unisce paesaggi rurali e monumenti antichi. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso definito, con partenza e arrivo in punti specifici della zona.

Sabato 21 marzo 2026, l’entroterra siciliano si trasformerà in una grande pista ciclistica dove storia e mobilità sostenibile si incontrano. Un percorso di quarantacinque chilometri collegherà Mazzarino e Piazza Armerina, offrendo ai partecipanti un viaggio tra la Villa Romana del Casale e il Castello U Cannuni. L’iniziativa, parte del progetto Cicli solidali sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, punta a valorizzare i borghi interni attraverso la bicicletta elettrica e il turismo lento. Il raduno è fissato per le ore nove del mattino in Piazza Vittorio Veneto a Mazzarino, con il ritorno previsto entro le diciassette. Non si tratta solo di sport, ma di un itinerario culturale che include la visita al patrimonio UNESCO e al Palazzo Trigona della Floresta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 21 marzo: 45 km di bici elettrica tra storia e borghi Articoli correlati Roma in corsa: il 21 marzo la 5 km tra storia, sport e solidarietà per tutti, anche con i cani.Roma si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la corsa, la scoperta della città e l’impegno sociale: l’Acea Water Fun Run –... 15 marzo: 16 km tra vigneti e storia nella Val TidoneDomenica 15 marzo si terrà un’escursione lungo la Via degli Abati, un percorso che collega Pavia a Pontremoli attraversando l’Appennino Emiliano. Contenuti utili per approfondire 21 marzo 45 km di bici elettrica tra... Discussioni sull' argomento LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro stacca Pellizzari, Valgren torna al successo; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per Milan; Dove vedere in tv Alex Schwazer ai Campionati Italiani di marcia 2026: orario, programma, streaming; LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuoto. Brutale rapina nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo in una villa di via Motta San Damiano, alle porte di Pavia. Tre incappucciati hanno fatto irruzione venerdi sera verso le 11 mentre il padrone di casa, Walter Piacentini di 65 anni, era già a letto. I bandit - facebook.com facebook È successo davvero... ci vediamo lunedì 16 marzo alle 12.00 su tutte le piattaforme. NON LO FACCIO X MODA x.com