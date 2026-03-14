21 marzo | 45 km di bici elettrica tra storia e borghi

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 marzo 2026, l’entroterra siciliano ospiterà una pedalata di 45 km con bici elettrica, attraversando borghi e luoghi storici della regione. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo e cittadini locali, che percorreranno un tragitto che unisce paesaggi rurali e monumenti antichi. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso definito, con partenza e arrivo in punti specifici della zona.

Sabato 21 marzo 2026, l’entroterra siciliano si trasformerà in una grande pista ciclistica dove storia e mobilità sostenibile si incontrano. Un percorso di quarantacinque chilometri collegherà Mazzarino e Piazza Armerina, offrendo ai partecipanti un viaggio tra la Villa Romana del Casale e il Castello U Cannuni. L’iniziativa, parte del progetto Cicli solidali sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, punta a valorizzare i borghi interni attraverso la bicicletta elettrica e il turismo lento. Il raduno è fissato per le ore nove del mattino in Piazza Vittorio Veneto a Mazzarino, con il ritorno previsto entro le diciassette. Non si tratta solo di sport, ma di un itinerario culturale che include la visita al patrimonio UNESCO e al Palazzo Trigona della Floresta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

21 marzo 45 km di bici elettrica tra storia e borghi
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